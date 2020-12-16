Dışişleri Bakanlığı'ndan 'UNESCO Listesi' açıklaması
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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'UNESCO Listesi' açıklaması

16.12.2020 20:57 | Son Güncelleme: 16.12.2020 21:01
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'UNESCO Listesi' açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye, Azerbaycan, İran ve Özbekistan'ın ortaklaşa sunduğu 'Minyatür Sanatı' adlı çok uluslu dosyanın UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildiğini açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye, Azerbaycan, İran ve Özbekistan'ın ortaklaşa sunduğu 'Minyatür Sanatı' adlı çok uluslu dosyanın UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan, İran ve Özbekistan'la birlikte sunduğumuz 'Minyatür Sanatı' adlı çok uluslu dosyamız, 14- 19 Aralık 2020 tarihlerinde sanal olarak düzenlenmekte olan 15'inci Somut Olmayan Kültürel Miras Komite Toplantısı'nda UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmiştir" denildi. Böylece, Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı kültürel unsurlarının sayısının 19'a ulaştığı bildirilen açıklamada, "Köklü tarihimizden getirdiğimiz zengin kültürel değerlerimizi korumayı, yaşatmayı ve tanıtmayı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadesine yer verildi. 

Haber:  ANKARA 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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