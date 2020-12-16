Dışişleri Bakanlığı'ndan 'UNESCO Listesi' açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'UNESCO Listesi' açıklaması

16.12.2020 20:39 | Son Güncelleme: 16.12.2020 20:45
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'UNESCO Listesi' açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye, Azerbaycan, İran ve Özbekistan'ın ortaklaşa sunduğu 'Minyatür Sanatı' adlı çok uluslu dosyanın UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildiğini açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye, Azerbaycan, İran ve Özbekistan'ın ortaklaşa sunduğu 'Minyatür Sanatı' adlı çok uluslu dosyanın UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan, İran ve Özbekistan'la birlikte sunduğumuz 'Minyatür Sanatı' adlı çok uluslu dosyamız, 14- 19 Aralık 2020 tarihlerinde sanal olarak düzenlenmekte olan 15'inci Somut Olmayan Kültürel Miras Komite Toplantısı'nda UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmiştir" denildi. Böylece, Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı kültürel unsurlarının sayısının 19'a ulaştığı bildirilen açıklamada, "Köklü tarihimizden getirdiğimiz zengin kültürel değerlerimizi korumayı, yaşatmayı ve tanıtmayı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadesine yer verildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammet Tarhan

İlgili Haberler

Şanlıurfa lezzetlerine UNESCO tescili için gastronomi merkezi açılıyor
Şanlıurfa lezzetlerine UNESCO tescili için gastronomi merkezi açılıyor
Safranbolu UNESCO ile çekim merkezi oldu
Safranbolu UNESCO ile çekim merkezi oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Meral Danış Beştaş
Magazin Serdar Ortaç Haluk Levent Birkan Sokullu Ayşegül Yıldız
Spor Neymar Falcao Samet Aybaba Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Çocuk Beşiktaş Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dışişleri Bakanlığı'ndan 'UNESCO Listesi' açıklaması | Haberler.com Kültür Sanat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 20:48:24. #1.14#
title