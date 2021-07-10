Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk azınlığının haklarını tanıması için Yunanistan'a çağrı
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk azınlığının haklarını tanıması için Yunanistan'a çağrı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk azınlığının haklarını tanıması için Yunanistan'a çağrı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türk azınlığının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından tanınan haklarını teslim etmesi için Yunanistan'a çağrıda bulundu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türk azınlığının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından tanınan haklarını teslim etmesi için Yunanistan'a çağrıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan çağrıda "Batı Trakya Türk Azınlığının en eski sivil toplum kuruluşu İskeçe Türk Birliği'nin haksızlığa ve adaletsizliğe karşı mücadelesini destekliyoruz. Yunanistan'ı, Türk Azınlığın AİHM tarafından tanınan haklarını teslim etmeye çağırıyoruz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk azınlığının haklarını tanıması için Yunanistan'a çağrı - Haberler
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