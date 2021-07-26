Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Tunus' açıklaması
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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Tunus' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Tunus' açıklaması
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Tunus' açıklamasıDIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, "Tunus'ta Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 25 Temmuz 2021 tarihinde halkın iradesini temsil eden Meclis'in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Tunus' açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, "Tunus'ta Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 25 Temmuz 2021 tarihinde halkın iradesini temsil eden Meclis'in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan, Tunus'ta yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Tunus'ta Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 25 Temmuz 2021 tarihinde halkın iradesini temsil eden Meclis'in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz. Bölgede halkın beklentileri doğrultusunda yürütülen demokratik süreç bakımından örnek bir başarı öyküsü olan Tunus'un bu müstesna konumunun ve demokratik kazanımlarının korunması Tunus için olduğu kadar, bölge için de büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan, Tunus anayasasının hükümleri çerçevesinde demokratik meşruiyetin en kısa sürede yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz. Demokrasi yolunda bugüne kadar pek çok merhaleyi başarıyla aşan Tunus halkının, bu sınamanın da üstesinden geleceğine şüphe duymuyoruz. Türkiye, güçlü tarihi bağları bulunan Tunus'un ve kardeş Tunus halkının yanında yer almaya devam edecektir" denildi. 

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

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