Dışişleri Bakanlığı'ndan, Trump'ın 1915 olayları açıklamasına tepki
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika, Haber

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Trump'ın 1915 olayları açıklamasına tepki

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin değerlendirmesiyle ilgili "İç siyasi mülahazalarla yapılan bu açıklamanın bizim için hiçbir geçerliliği yoktur" açıklaması yapıldı.

24.04.2020 19:06 | Son Güncelleme: 24.04.2020 19:06
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Trump'ın 1915 olayları açıklamasına tepki

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin değerlendirmesiyle ilgili "İç siyasi mülahazalarla yapılan bu açıklamanın bizim için hiçbir geçerliliği yoktur" açıklaması yapıldı.  

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin 24 Nisan 2020 tarihli açıklamasının, Ermenilerin dogma haline getirmeye çalıştıkları sübjektif anlatıyı temel aldığına işaret edilerek şöyle denildi: "İç siyasi mülahazalarla yapılan bu açıklamanın bizim için hiçbir geçerliliği yoktur. Açıklamada serdedilen iddiaları reddediyoruz. Bu açıklamada, aynı dönemde Ermeni isyancılarca katledilen 500 binden fazla Müslümanın acılarının ısrarla görmezden gelindiğini müşahede ediyoruz. Adalet ve hakkaniyetten yoksun bu anlayışın artık değişmesi gereklidir. 1915 olayları konusunda bir Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerimiz halen geçerlidir. Bu komisyon kurulduğu takdirde gerçeklerin gün yüzüne çıkacağına inanıyoruz. Bu öneriyi gündemden düşürmeye yeltenenler ise 1915 olaylarındaki sorumluluklarını unutturmak isteyen radikal Ermenilerdir. ABD yönetimi artık bu gerçeği görmeli ve ona göre hareket etmelidir. Bu vesileyle, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış sürecinde hayatını kaybeden Müslüman, Hristiyan, Yahudi tüm sivil Osmanlı milletlerini saygıyla anıyoruz."


Kaynak: DHA

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