Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: "İsrail'in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gazze'de ateşkes, Kudüs'te saldırı! İsrail'in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gazze'de ateşkes, Kudüs'te saldırı! İsrail'in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Cuma namazı sonrasında Filistinlilere ses bombalarıyla saldırmalarına tepki gösterdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gazze'de ateşkes, Kudüs'te saldırı! İsrail'in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor. İnanç ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bu mezalimin artık son bulması şart" ifadeleri yer aldı.

(Mevlüt İşli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı