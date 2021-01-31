Dışişleri Bakanlığı'ndan, Somali'deki bombalı saldırıya kınama
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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Somali'deki bombalı saldırıya kınama

31.01.2021 22:04 | Son Güncelleme: 31.01.2021 22:09
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Somali'deki bombalı saldırıya kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Somali'nin Mogadişu şehrinde terör örgütü Eş-Şebab tarafından düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Somali'nin Mogadişu şehrinde terör örgütü Eş-Şebab tarafından düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Somali'nin Mogadişu şehrinde bulunan Afrik Otel'e terör örgütü Eş-Şebab tarafından bugün düzenlenen bombalı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kuvvetle kınıyoruz. Kardeş Somali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelede Somali hükümeti ve halkının yanında durmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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