Dışişleri Bakanlığı'ndan, Somali'de yardım görevlilerine yönelik saldırıya kınama
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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Somali'de yardım görevlilerine yönelik saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Somali'de yardım görevlilerine yönelik saldırıya kınamaDIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Somali'nin Hirşabel bölgesinde sağlık kurumunda yardımgörevlilerine yönelik saldırıya ilişkin, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Somali'de yardım görevlilerine yönelik saldırıya kınama
30.05.2020 11:57 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:57

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Somali'de yardım görevlilerine yönelik saldırıya kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Somali'nin Hirşabel bölgesinde sağlık kurumunda yardım

görevlilerine yönelik saldırıya ilişkin, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz" açıklaması yapıldı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıkamada, Somali'nin Hirşabel bölgesinde bulunan Gololey köyündeki bir sağlık kurumuna kimliği belirsiz bir silahlı grup tarafından saldırı düzenlenerek anılan kurumda çalışan 8 yardım görevlisinin kaçırıldığı ve acımasızca katledildiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Kardeş Somali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi.

ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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