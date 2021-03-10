Dışişleri Bakanlığı'ndan, 'pul' tepkisi
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Dışişleri Bakanlığı'ndan, 'pul' tepkisi

10.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:25
Dışişleri Bakanlığı'ndan, 'pul' tepkisi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Katoliklerin ruhani lideri Papa Fransuva'nın Irak'ı ziyareti vesilesiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından bastırılması planlanan pula ilişkin, "IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir...

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Katoliklerin ruhani lideri Papa Fransuva'nın Irak'ı ziyareti vesilesiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından bastırılması planlanan pula ilişkin, "IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Papa Fransuva'nın Irak'ı ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında, Türkiye'de bazı illeri de içeren haritanın resmedildiği pulun da yer aldığının görüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Bazı haddini bilmez IKBY yöneticileri bu ziyareti, Irak'ın komşu ülkelerinin toprak bütünlüklerine yönelik ham hayallerini açığa vurmak için kullanmaya yeltenmektedir. Bu tür sinsi emellerin ne şekilde hüsranla sonuçlandığı en iyi IKBY makamları tarafından hatırlanacaktır. IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz" denildi.

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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