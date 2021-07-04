Dışişleri Bakanlığı'ndan Orta Akdeniz'de batan botta 43 göçmenin hayatını kaybetmesi hakkında açıklama
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Orta Akdeniz'de batan botta 43 göçmenin hayatını kaybetmesi hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Orta Akdeniz'de batan botta 43 göçmenin hayatını kaybetmesi hakkında açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanlığınca Orta Akdeniz'de batan botta 43 göçmenin hayatını kaybetmesi hakkında yapılan açıklamada, "Akdeniz'de yaşanan bu trajedi ne ilktir ne de son olacaktır.

Dışişleri Bakanlığınca Orta Akdeniz'de batan botta 43 göçmenin hayatını kaybetmesi hakkında yapılan açıklamada, "Akdeniz'de yaşanan bu trajedi ne ilktir ne de son olacaktır. Türkiye, göç yollarında meydana gelen bu acı hadiseler ve yaşanan kayıplardan üzüntü duymaktadır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Akdeniz'de batan botta 43 göçmenin kaybolmasına ilişkin açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Akdeniz'de yaşanan bu trajedi ne ilktir ne de son olacaktır. Türkiye, göç yollarında meydana gelen bu acı hadiseler ve yaşanan kayıplardan üzüntü duymaktadır. 2021 yılında Akdeniz'de 866 göçmen hayatını kaybetmiştir. Denizde hayat kurtarmak devletler için hem vicdani, hem de hukuki bir zorunluluktur. Ancak halen AB içerisinde denizde arama kurtarma sorumluluğunun koordinasyonunun sağlanamamış olması, uluslararası sorumluluğun transit ülkelere devredilmeye çalışılması, göçmenlerin yaşam hakkı için bir tehdittir" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin ve Libya'nın düzensiz göçün kaynağı olmadığı belirtilirken, yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Karma göç hareketlerinin nedeni Sahraaltı Afrika'da, Afganistan'da ve Suriye'de devam eden istikrarsızlıklar, çatışmalar ve yoksulluktur. Göçe sebep olan nedenler ortadan kaldırılmadan soruna çözüm bulunması, göçün önlenmesi mümkün değildir. Aksi yönde üretilecek çözümler sadece göçmenlerin, sığınmacıların acılarını ve denizde ölümleri artıracaktır. Bu vesileyle uluslararası toplumu bir kez daha bölgemizdeki karma göç hareketlerinin kökeninde yatan sorunlara çözüm bulmaya ve adil sorumluluk ve yük paylaşmaya davet ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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