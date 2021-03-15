Dışişleri Bakanlığı'ndan, OECD yeni Genel Sekreteri Cormann'a tebrik
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Dışişleri Bakanlığı'ndan, OECD yeni Genel Sekreteri Cormann'a tebrik

15.03.2021 21:26 | Son Güncelleme: 15.03.2021 21:36
Dışişleri Bakanlığı'ndan, OECD yeni Genel Sekreteri Cormann'a tebrik

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) yeni Genel Sekreteri olarak atanan Avustralya Maliye eski Bakanı Mathias Cormann'ı tebrik eden bir açıklama yayımladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) yeni Genel Sekreteri olarak atanan Avustralya Maliye eski Bakanı Mathias Cormann'ı tebrik eden bir açıklama yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "1 Kasım 2021 tarihinde 10 adayla başlayan seçim sürecinin sonucunda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) yeni Genel Sekreteri olarak atanan Avustralya Maliye eski Bakanı Mathias Cormann'ı tebrik ediyoruz. OECD'nin kurucu üyesi olarak, 1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla, Covid-19 salgınının tetiklediği olağanüstü ekonomik ve toplumsal koşullar altında görev yapacak olan Sayın Cormann'ın tecrübesine ve niteliklerine güvenimiz tamdır. Ayrıca, Asya- Pasifik bölgesinden ilk Genel Sekreter olacak Sayın Cormann'ın liderliğinde, OECD'nin bu kritik dönemde küresel çaptaki etkinliğinin ve erişiminin artacağına, keza Teşkilat'ın bugüne kadarki başarısında önemli pay sahibi olan çalışma ilkeleri ve anlayışının daha da güçlendirilerek sürdürüleceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, Genel Sekreterlik görevini 1 Haziran 2006 tarihinden bu yana yürüten Angel Gurria'ya teşekkür edilerek, bundan sonraki hayatında ve çalışmalarında muvaffakiyetler dilendi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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