Dışişleri Bakanlığı'ndan, Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasına tepki
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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasına tepki

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Norveç'te İslam karşıtı bir grup tarafından Kur'an-ı Kerim'in sayfalarının yırtılmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasına tepki
31.08.2020 00:31 | Son Güncelleme: 31.08.2020 00:31

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Norveç'te İslam karşıtı bir grup tarafından Kur'an-ı Kerim'in sayfalarının yırtılmasını kınadı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "29 Ağustos günü Norveç'te bir grup İslam düşmanı ve ırkçının Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığını en ağır şekilde kınıyoruz. Hep vurguladığımız gibi, bu tür kışkırtıcı eylemler sadece Müslümanları değil, hukuk devletlerini ve demokratik sistemleri de hedef almaktadır. Bu Nazi kalıntıları bulundukları toplumu bir virüs gibi sarmakta ve zarar vermektedir. Bu tür hastalıklı zihniyetlerle mücadele etmek ancak söz konusu fikirleri yayan popülist siyasetçilerin dışlanmasıyla mümkün olacaktır. Irkçılık ve İslam düşmanlığının ifade özgürlüğü kapsamında görülmesi son derece yanlıştır. Ana akım siyasi partilerin de sırf oy uğruna bu ırkçı söylemleri engellememesi veya kısmen benimsemesi ciddi bir tehdit oluşturmaktadır" denildi.

Açıklamada, Türkiye'nin her zaman faşist ırkçı akımlarla mücadelesini sürdüreceği belirtilerek, bu çerçevede, Avrupalı siyasetçilere ve Avrupa kurumlarına da tehlikeyi ciddiye almaları ve faşizme karşı mücadele etmeleri çağrısında bulunuldu.'GEREKEN ÖNLEMLERİ ALMALARINI BEKLİYORUZ'İskandinav ülkelerinde bu tür eylemlerin son yıllarda arttığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Maalesef kutsal kitabımıza yönelik bu tür eylemler, bilhassa demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında en önde geldiklerini iddia eden İskandinav ülkelerinde son birkaç yılda artan şekilde yaşanmaktadır. Geçen kasım ayındakine benzer şekilde gerçekleştirilen bu eylemin tekrarlanmamasını teminen Norveç makamlarının gerekli tüm önlemleri almalarını bekliyoruz."


Kaynak: DHA

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