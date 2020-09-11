Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijer'e başsağlığı mesajı DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijer'de meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijer'de meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijer'in genelinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinin çok sayıda can kayıplarına ve büyük hasara yol açtığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost ve kardeş Nijer halkının acısını yürekten paylaşıyoruz. Afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Nijer Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.

Kaynak: DHA