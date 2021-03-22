Son dakika haberleri: Türkiye Nijer'deki terör saldırılarını şiddetle kınadı
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Son dakika haberleri: Türkiye Nijer'deki terör saldırılarını şiddetle kınadı

22.03.2021 18:53 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:02
Son dakika haberleri: Türkiye Nijer'deki terör saldırılarını şiddetle kınadı

Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de düzenlenen ve en az 40 kişinin ölümüne sebep olan terör saldırılarını şiddetle kınadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de düzenlenen ve en az 40 kişinin ölümüne sebep olan terör saldırılarını şiddetle kınadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nijer'in Tahoua bölgesinin Tillia şehrinde bulunan yerleşim yerlerinde 21 Mart 2021'de düzenlenen terör saldırılarında en az 40 kişinin yaşamını yitirdiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Nijer halkının ve hükümetinin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, merhumların yakınlarına içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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