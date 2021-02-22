Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijer'de meydana gelen patlamayla ilgili açıklama
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijer'de meydana gelen patlamayla ilgili açıklama

22.02.2021 07:47 | Son Güncelleme: 22.02.2021 07:51
Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijer'de meydana gelen patlamayla ilgili açıklama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, Nijer'de meydana gelen patlamayla ilgili yapılan açıklamada "Dost ve kardeş Nijer halkının ve hükümetinin acısını paylaşıyoruz" denildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, Nijer'de meydana gelen patlamayla ilgili yapılan açıklamada "Dost ve kardeş Nijer halkının ve hükümetinin acısını paylaşıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu'na ait bir araçta meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijer'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda görev yapan Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu'na ait bir aracın Tillabéri bölgesinde mayının üzerinden geçmesi sonucu dün meydana gelen patlamada 7 sandık görevlisinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin ağır yaralandığı derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost ve kardeş Nijer halkının ve hükümetinin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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