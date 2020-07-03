Dışişleri Bakanlığı'ndan, Myanmar'a taziye mesajı DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Myanmar'da en az 162 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan toprak kayması nedeniyle taziye mesajı yayımlandı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Myanmar'da en az 162 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan toprak kayması nedeniyle taziye mesajı yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Myanmar'ın kuzeyindeki bir yeşim taşı maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucunda en az 162 kişinin hayatını kaybettiği, 54'ün üzerinde yaralının ve bu aşamada sayısı bilinmeyen kayıpların bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve dost Myanmar halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyor, kayıpların bir an önce bulunmasını temenni ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA