Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Mustafa Kazımi' açıklaması
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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Mustafa Kazımi' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Mustafa Kazımi' açıklaması
07.05.2020 11:51 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:51

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Irak'ta Mustafa Kazımi başkanlığındaki hükümetin güvenoyu almasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Irak'ta Mustafa Kazımi başkanlığındaki hükümetin güvenoyu almasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ta yeni hükümetin Irak Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu almasını memnuniyetle karşılıyor, dünyamızın içinden geçmekte olduğu bu zorlu dönemde kritik bir sorumluluk üstlenen Başbakan Mustafa Kazımi'ye başarılar diliyoruz. Yeni hükümetin dost ve kardeş Irak halkının tüm bileşenlerini kucaklayacak, halkın meşru taleplerini karşılayacak ve bölgemizde istikrara katkı sunacak adımlar atacağına inanıyoruz. Bundan önceki Irak hükümetleriyle olduğu üzere, yeni hükümetle de ortak çıkarlar temelinde güvenlik, ticaret, yatırım ve yeniden imar konuları başta olmak üzere tüm alanlarda işbirliği anlayışıyla çalışmaya hazırız" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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