Dışişleri Bakanlığı'ndan, Muhsin Fahrizade suikastine kınama
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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Muhsin Fahrizade suikastine kınama

29.11.2020 00:12 | Son Güncelleme: 29.11.2020 00:16
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Muhsin Fahrizade suikastine kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin silahlı saldırı sonucu vefat etmesinden, Türkiye'nin duyduğu üzüntüyü dile getirerek, işlenen cinayeti kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin silahlı saldırı sonucu vefat etmesinden, Türkiye'nin duyduğu üzüntüyü dile getirerek, işlenen cinayeti kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin Tahran'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduk. Bu menfur cinayeti kınıyor, İran hükümeti ile merhumun ailesine başsağlığı diliyoruz" denildi.Türkiye'nin, bölgede barış ve huzuru bozmaya çalışan her türlü girişime, faili ya da hedefi kim olursa olsun terörizmin her türüne karşı olduğu bildirilen açıklamada, "Bu doğrultuda, söz konusu eylemi gerçekleştirenlerin açığa çıkarılmasının ve adalet önünde hesap vermelerinin sağlanmasını temenni ediyor, tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgede tırmanmaya yol açacak girişimlerden kaçınmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber:  ANKARA,

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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