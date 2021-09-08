Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır açıklaması
Dışişleri Bakanlığı: (Türkiye-Mısır İstişareleri) "Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır.
Dışişleri Bakanlığı: (Türkiye-Mısır İstişareleri) "Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır."
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı