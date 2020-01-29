Dışişleri Bakanlığı'ndan Macron'a 'Libya' tepkisi

29.01.2020 23:22 | Son Güncelleme: 29.01.2020 23:22

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'nin Libya politikasıyla ilgili sözlerine cevaben, "Fransa'dan beklenen, Türkiye'yi suçlamak yerine, Libya'da istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik olumlu bir rol üstlenmesidir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'nin Libya politikasıyla ilgili sözleri üzerine yazılı açıklama yaptı. Makron'un, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile gerçekleştirdiği basın toplantısında Türkiye'ye yönelik gerçek dışı iddialarıyla gündem yaratmaya çalıştığını belirten Aksoy, "Libya'da krizin başladığı 2011 yılından bu yana yaşanan sıkıntılarda esas sorumluluk Fransa'nındır. Bu ülkenin Libya'daki doğal kaynaklar üzerinde söz sahibi olmak için Hafter'e koşulsuz destek verdiği bir sır değildir. Fransa'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin verdiği askeri destekle Hafter'in meşru hükümete yönelik sürdürdüğü saldırılar, Libya'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik en ciddi tehdittir. Fransa Cumhurbaşkanının Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden teröristleri de pek çok kez sarayda ağırladığı gayet iyi bilinmektedir" açıklamasında bulundu.

Aksoy, açıklamanın devamında Libya'da istikrar ve güvenliğin sağlanması için Fransa'dan olumlu bir rol üstlenmesinin beklendiğini vurgulayarak, şöyle dedi:

"Berlin Konferansı'nda alınan ve siyasi sürecin başlatılmasını da sağlayacak temel karar, kalıcı ateşkesin bir an evvel sağlanmasıdır. Fransa, Konferans kararlarının uygulanmasına katkıda bulunmak istiyorsa, öncelikle Hafter'e verdiği desteği sonlandırmalıdır. Afrika'daki karanlık mazisi iyi bilinen ve Cezayir'de gerçekleştirdiği katliamın acıları hafızalarda hala taze olan Fransa'dan beklenen, Türkiye'yi suçlamak yerine, Libya'da istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik olumlu bir rol üstlenmesidir."

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA