Dışişleri Bakanlığı'ndan Macron'a Doğu Akdeniz tepkisi
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Macron'a Doğu Akdeniz tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı davasına karşı kırmızı çizgiler çektiğini sananlar, yalnızca ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Macron'a Doğu Akdeniz tepkisi
30.08.2020 22:57 | Son Güncelleme: 30.08.2020 23:00

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı davasına karşı kırmızı çizgiler çektiğini sananlar, yalnızca ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Doğu Akdeniz'de kırmızı çizgi politikası uyguladıkları yönündeki ifadeleri hakkındaki soruya verdiği cevapta, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı davasına karşı kırmızı çizgiler çektiğini sananlar, yalnızca ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır.

Bölgede bir kırmızı çizgi var ise bu ancak Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkleri'nin uluslararası hukuktan doğan haklarıdır.

Kendini dev aynasında görenlerin hakikatlerle yüzleşme zamanı gelmiştir. Emperyalist anlayışlarını haritalara çizgi çekerek belirleme dönemi geride kalmıştır.

Türkiye, meşru hak ve çıkarlarını bir "armada" göndermek suretiyle cebren gasp etmeye teşebbüs eden herkesi caydırmaya muktedirdir.

Bu vesileyle hatırlatmak isteriz ki, Doğu Akdeniz'deki ihtilaflar bölge dışı aktörlerin kışkırtmalarıyla değil, ancak kıyıdaş ülkeler arasındaki diyalog ve işbirliği sayesinde hakkaniyet temelinde çözüme kavuşacaktır" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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