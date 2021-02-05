Dışişleri Bakanlığı'ndan 'LSDF' açıklaması
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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'LSDF' açıklaması

05.02.2021 20:37 | Son Güncelleme: 05.02.2021 20:41
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'LSDF' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'LSDF' açıklamasıDIŞİŞLERİ Bakanlığı, Libya'da yıl sonunda yapılacak seçime kadar görev alacak Başkanlık Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın, Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda (LSDF) gerçekleştirilen seçimle belirlenmesinin memnuniyet verici olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'LSDF' açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Libya'da yıl sonunda yapılacak seçime kadar görev alacak Başkanlık Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın, Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda (LSDF) gerçekleştirilen seçimle belirlenmesinin memnuniyet verici olduğunu açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Libya'da 24 Aralık 2021 tarihinde ülke çapında yapılması öngörülen seçimlere kadar görev yapacak Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan'ın LSDF'de gerçekleştirilen seçimler sonucunda belirlenmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Yeni Ulusal Birlik Hükümeti'nin de LSDF tarafından belirlenen Yol Haritası temelinde en kısa sürede oluşturularak görevine başlamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Libyalı kardeşlerimizin diyalog ve ulusal uzlaşı temelinde attığı bu demokratik adım, Libya'nın egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi birliğinin tesisi bakımından önemli bir fırsat teşkil etmektedir" denilen açıklamanın devamında şunlara değinildi:

"Askeri yöntemleri başından beri reddeden Türkiye, uluslararası toplumun, kalıcı siyasi çözüm yolundaki bu tarihi fırsatı akim bırakmak isteyebilecek çevrelere bu defa izin vermeyeceğine inanmaktadır. Türkiye, dost ve kardeş Libya halkının ihtiyaç duyduğu kamu hizmetlerinin karşılanması, güvenliğin sağlanması, günlük hayatın normalleştirilmesi ve yıl sonunda yapılması öngörülen seçimlerin gerçekleştirilebilmesi için yeni yönetim yapısına da her türlü desteği sağlamaya devam edecektir."

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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