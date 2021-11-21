Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya ile gerçekleştirilecek konsolosluk istişareleri hakkında açıklama

ANKARA (İHA) - Libya ile gerçekleştirilecek konsolosluk istişareleri hakkında Dışişleri Bakanlığınca yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstişarelerde, iki ülke konsolosluk ilişkileri etraflı bir şekilde değerlendirilecektir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Libya ile gerçekleştirilecek konsolosluk istişareleri hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz ile Libya arasındaki konsolosluk istişareleri, Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran ile Libya Milli Birlik Hükümeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Murad Muhammed Himeyme eşbaşkanlığında 22 Kasım 2021 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. İstişarelerde, iki ülke konsolosluk ilişkileri etraflı bir şekilde değerlendirilecektir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

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