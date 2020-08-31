Dışişleri Bakanlığı'ndan, Kırım Tatar Türklerine yapılan gözaltı işlemlerine tepki
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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Kırım Tatar Türklerine yapılan gözaltı işlemlerine tepki

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "Kırım'da bu sabah Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları ve gözaltı uygulamalarını endişeyle izliyoruz.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Kırım Tatar Türklerine yapılan gözaltı işlemlerine tepki
31.08.2020 20:12 | Son Güncelleme: 31.08.2020 20:16

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "Kırım'da bu sabah Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları ve gözaltı uygulamalarını endişeyle izliyoruz." açıklamasını yaptı.

Bakanlık, Kırım'da bu sabah Kırım Tatar Türklerine yönelik yapılan olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Kırım'da bu sabah Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları ve gözaltı uygulamalarını endişeyle izliyoruz. Sözkonusu gelişme, Kırım'ın 2014 yılında yasadışı ve gayrimeşru olarak ilhak edilmesinin ardından Kırım Tatarlarına uygulanan sistematik baskı ve sindirme politikasının son örneğidir. Türkiye, hak ve menfaatlerini barışçı yollarla savunan ve demokratik yöntemlerle seslerini duyurmaya çalışan soydaş Kırım Tatarlarının yanında olmayı her daim sürdürecektir." denildi. 


Kaynak: DHA

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