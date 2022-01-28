Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan- Tacikistan ateşkesine ilişkin açıklama - Haberler
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan- Tacikistan ateşkesine ilişkin açıklama

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan- Tacikistan ateşkesine ilişkin açıklama

Tacikistan ateşkesine ilişkin açıklamaDIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kırgızistan ile Tacikistan sınırında çıkan çatışmanın ardından ateşkesin sağlanmasının memnuniyet verici olduğunu açıkladı.

Tacikistan ateşkesine ilişkin açıklama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kırgızistan ile Tacikistan sınırında çıkan çatışmanın ardından ateşkesin sağlanmasının memnuniyet verici olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Dün akşam Tacikistan- Kırgızistan sınırında çıkan çatışmanın tarafların sağduyusu ile büyümeden yatışmasından ve ateşkesin sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Dost ve kardeş iki ülke arasında sınır gerginliğinin müzakere yoluyla barışçıl şekilde çözüme kavuşturulması yönündeki samimi arzumuzu yineliyoruz. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması temennisiyle, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."

Haber:  ANKARA,


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Kırgızistan, Tacikistan, Politika, Güncel, Haber

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