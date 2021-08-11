Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsviçre'de PKK/YPG iltisaklı temsilcilik açılmasına tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsviçre'nin Cenevre kentinde PKK/YPG terör örgütü iltisaklı gayrımeşru "Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Temsilciliği" adı altında sözde bir temsilciliğin açılışının yapılması üzerine, İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı...

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsviçre'nin Cenevre kentinde PKK/YPG terör örgütü iltisaklı gayrımeşru "Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Temsilciliği" adı altında sözde bir temsilciliğin açılışının yapılması üzerine, İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bakanlığımıza davet edilerek protesto edilmiş ve izahat istenmiştir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Cenevre kentinde PKK/YPG terör örgütü iltisaklı gayrımeşru sözde bir temsilciliğinin açılışının yapılması üzerine, İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın Bakanlığa çağrılarak protesto edildiğini ve izahat istendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsviçre makamları nezdinde evvelce de girişimler yapılmış olduğu hatırlatılarak, bu kanlı terör örgütünün ve iltisaklı gruplarının dernek ya da sivil toplum örgütü gibi isimler altında propaganda ve meşruiyet kazanma girişimlerine hiçbir şekilde izin verilmemesi ve terör propagandasına derhal son verilmesi gerektiği vurgulanmıştır" denildi.

Terörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması gerektiği belirtilen açıklamada, "Kendilerini hedef almıyor diye, terör örgütlerine kucak açanlara bu illetin bir gün kendilerini de vurabileceğini hatırlatıyoruz. Ülkemiz, AB tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK ve iltisaklı gruplarla mücadelesini her yerde kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı