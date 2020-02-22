Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail'in 'yasa dışı yerleşim' faaliyetleri hakkında açıklama

22.02.2020 00:13 | Son Güncelleme: 22.02.2020 00:13

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail'in yasa dışı yerleşim yerleri kararına ilişkin "Uluslararası hukuku, BM kararlarını hiçe sayan işgalci anlayışı şiddetle reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkede seçimlere sayılı günler kala, işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde yine çok sayıda ilave konut inşa edileceğini açıklamıştır. Uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan bu işgalci anlayışı bir kez daha şiddetle reddediyoruz. Her seçim öncesinde Filistin halkının haklarını gasbetmeyi ve uluslararası hukuku ayaklar altına almayı adet edinen İsrail Yönetimi'nin bu alışkanlığını sürdürdüğü görülmektedir. İsrail'in sözkonusu yasadışı adımları atarken ABD tarafından bir süre önce açıklanan sözde barış planından da cesaret aldığı açıktır. Filistin toprakları Filistin halkınındır. İşgalci zihniyet bu gerçeği hiçbir zaman değiştiremeyecektir" denildi.

Kaynak: DHA