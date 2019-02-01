Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail'in El Halil Şehrindeki Uygulamasına Tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in, Filistin'in El Halil şehrinde yerleşik çoktaraflı gözlem gücü "El Halil Uluslararası Geçici Mevcudiyeti"nin (TIPH) görevini tek taraflı olarak sonlandırması kınandı.

ANKARA İsrail Hükümeti'nin kararına gerekçe olarak gösterdiği, TIPH'in İsrail aleyhine çalıştığı iddiasının reddedildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in, Filistin'in El Halil şehrinde yerleşik çoktaraflı gözlem gücü "El Halil Uluslararası Geçici Mevcudiyeti"nin (TIPH) görevini tek taraflı olarak sonlandırmasını şiddetle kınıyor, siyasi nitelik taşıyan bu kararın geri alınmasını bekliyoruz."

"İsrail Hükümeti'nin kararına gerekçe olarak gösterdiği, TIPH'in İsrail aleyhine çalıştığı iddiasını kati surette reddediyoruz. 1997'de faaliyete geçmesinden bu yana ülkemizden de gözlemcilerin kesintisiz olarak görev aldığı TIPH, İsrail işgali altında bulunan El Halil'de gerginliğin azaltılmasına değerli katkılar sağlamıştır."

"El Halil'de TIPH'in kurulmasına yol açan koşullar bugün de devam etmektedir. Bu çerçevede, TIPH'in sonlandırılmasının İsrail'in Dördüncü Cenevre Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini ve hesap verme sorumluluğunu ortadan kaldırmadığı açıktır. Uluslararası toplumu, İsrail'in bu yükümlülüklerine riayet etmesini sağlamaya davet ediyoruz."

"İsrail ve Filistin arasında 1967 sınırları temelinde iki devletli bir çözüm vizyonunu destekleyen Türkiye, bu anlayışla El Halil'deki durumu yakından izlemeye devam edecektir."

Kaynak: DHA