Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Doğu Kudüs'teki kararlarına ilişkin açıklama
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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Doğu Kudüs'teki kararlarına ilişkin açıklama

19.03.2021 19:44 | Son Güncelleme: 19.03.2021 19:58
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Doğu Kudüs'teki kararlarına ilişkin açıklama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail'in Filistinlilere yönelik aldığı tahliye, yıkım ve müsadere kararlarına ilişkin, "Söz konusu hukuk dışı eylemler İsrail'in barış arzusundan ziyade işgalini tahkim etme niyeti taşıdığını açıkça göstermektedir" açıklamasını yaptı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail'in Filistinlilere yönelik aldığı tahliye, yıkım ve müsadere kararlarına ilişkin, "Söz konusu hukuk dışı eylemler İsrail'in barış arzusundan ziyade işgalini tahkim etme niyeti taşıdığını açıkça göstermektedir" açıklamasını yaptı. 

Bakanlık, İsrail'in işgal altında bulunan topraklardaki tahliye, yıkım ve müsadere faaliyetleri hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İsrail'in son dönemde, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah semti başta olmak üzere, işgal altında bulundurduğu topraklarda Filistinlilere yönelik aldığı tahliye, yıkım ve müsadere kararları İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden adımlarının son örneğidir. Söz konusu hukuk dışı eylemler İsrail'in barış arzusundan ziyade işgalini tahkim etme niyeti taşıdığını açıkça göstermektedir. Filistinlilerin Covid- 19 salgınının yarattığı olumsuz koşullarla mücadele etmeye çalıştığı mevcut dönemde İsrail'in hız verdiği bu eylemler vicdanları daha da yaralamaktadır. Uluslararası toplumu, İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı Filistin halkıyla dayanışma sergilemeye davet ediyoruz" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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