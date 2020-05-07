Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
07.05.2020 11:52 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:52

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in işgal altındaki Batı Şeria'da konut inşasına onay vermesiyle ilgili, "İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan bu tasarrufunu bir kez daha şiddetle reddediyor, kardeş Filistin halkının daima yanında olacağımızı yineliyoruz"...

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in işgal altındaki Batı Şeria'da konut inşasına onay vermesiyle ilgili, "İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan bu tasarrufunu bir kez daha şiddetle reddediyor, kardeş Filistin halkının daima yanında olacağımızı yineliyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in konuyla ilgili yaptığı açıklamanın, İsrail'in hukuk tanımayan pervasız yaklaşımının en son örneğini oluşturduğu ifade edildi. Açıklamanın devamında, İsrail'in bu hassas dönemde dahi, iç siyasi hesaplar uğruna Filistin halkının haklarını gasbetmeye hız kesmeden devam ettiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: "İsrail, Filistin'deki işgal ve zulüm siyasetini her geçen gün derinleştirmektedir. Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi yoluyla iki devletli çözüm vizyonunu yok etmeyi hedefleyen İsrail'in gayrimeşru uygulamalarının bir an önce sonlandırılması bölgede barış, istikrar ve güvenliğin tesisi açısından elzemdir. İsrail'in Birleşmiş Milletler kararları başta olmak üzere uluslararası hukuku hiçe sayan bu tasarrufunu bir kez daha şiddetle reddediyor, kardeş Filistin halkının ve Filistin'in haklı davasının daima yanında olacağımızı yineliyoruz."


Kaynak: DHA

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