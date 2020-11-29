Dışişleri Bakanlığı'ndan İranlı bilim adamı Fahrizade'nin öldürülmesi hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, uğradığı silahlı saldırı sonucu İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesini kınadıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, uğradığı silahlı saldırı sonucu İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesini kınadıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı İranlı Bilimadamı Muhsin Fahrizade'nin uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İranlı bilimadamı Muhsin Fahrizade'nin uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada Bilim adamına yapılan saldırı kınanırken, "İran Hükümeti ile ailesine başsağlığı diliyoruz. Türkiye, bölgede barış ve huzuru bozmaya çalışan her türlü girişime ve faili ya da hedefi kim olursa olsun terörizmin her türüne karşıdır. Bu doğrultuda, sözkonusu eylemi gerçekleştirenlerin açığa çıkarılmasının ve adalet önünde hesap vermelerinin sağlanmasını temenni ediyor, tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgede tırmanmaya yol açacak girişimlerden kaçınmaya davet ediyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı