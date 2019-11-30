Dışişleri Bakanlığı'ndan İngiltere halkına başsağlığı
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Dışişleri Bakanlığı'ndan İngiltere halkına başsağlığı

Dışişleri Bakanlığı, Londra'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada İngiltere halkına başsağlığı diledi.

30.11.2019 08:50 | Son Güncelleme: 30.11.2019 08:50
Dışişleri Bakanlığı'ndan İngiltere halkına başsağlığı

, 'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada halkına başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin başkenti Londra'da meydana gelen terör saldırı hakkında yaptığı açıklamada, "Londra'da dün gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda iki kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir.

Söz konusu menfur saldırı, terörün masum insanları hedefleyen hain ve acımasız yüzünü bir kez daha göstermiştir. Bu zor gününde dayanışma içinde olduğumuz dost Birleşik Krallık halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına sabır, yaralananlara acil şifa diliyoruz" ifadelerini kullandı.

(Muhammet Mücahit Dereli/ İHA)

Kaynak: İHA
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