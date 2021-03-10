Dışişleri Bakanlığı'ndan IKBY'ye pul tepkisi
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Dışişleri Bakanlığı'ndan IKBY'ye pul tepkisi

10.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:41
Dışişleri Bakanlığı'ndan IKBY'ye pul tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında ülkemizdeki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildilmesine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında ülkemizdeki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildilmesine tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Papa Fransiscus'un Irak'ı ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında ülkemizdeki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği bir pulun da yer aldığı görülmektedir. Bazı haddini bilmez IKBY yöneticileri bu ziyareti, Irak'ın komşu ülkelerinin toprak bütünlüklerine yönelik ham hayallerini açığa vurmak için kullanmaya yeltenmektedir" denildi.

Açıklamada, "Bu tür sinsi emellerin ne şekilde hüsranla sonuçlandığı en iyi IKBY makamları tarafından hatırlanacaktır. IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz" ifadesi kullanıldı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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