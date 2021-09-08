Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne sert tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne sert tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) okullarda okutulan ders kitabından Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönündeki talimatları nedeniyle sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) okullarda okutulan ders kitabından Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönündeki talimatları nedeniyle sert tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından, okullarda okutulan bir ders kitabından, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönünde verilen talimat, Rum Yönetiminin ülkemize ve KKTC'ye karşı çarpık zihniyetinin ulaştığı radikal düzeyi ortaya koymaktadır. GKRY'nin bu çağdışı, düşmanca ve kabul edilmez tutumunu şiddetle kınıyoruz. Kıbrıs meselesini yıllardır çözümsüzlüğe mahkum eden GKRY'nin bu son eylemi, Ada'da Kıbrıs Türkleriyle sadece iktidarı ve refahı paylaşmaya değil, birlikte yaşamaya dahi tahammüllerinin olmadığını göstermektedir" denildi.

(Mevlüt İşli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: '(Türkiye-Mısır siyasi istişareleri) Taraflar ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin...
Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: "(Türkiye-Mısır siyasi istişareleri) Taraflar ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin...
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu Ankara'da başladı
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu Ankara'da başladı
'Habersiz çektim' notuyla paylaşıldı! Bakanlık sözcüsünün Türkiye ve Sırbistan bayraklarını yerden alması takdir topladı
"Habersiz çektim" notuyla paylaşıldı! Bakanlık sözcüsünün Türkiye ve Sırbistan bayraklarını yerden alması takdir topladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Ece Üner Seda Sayan Aleyna Tilki
Spor Diego Samet Aybaba Hakan Çalhanoğlu Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne sert tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 17:57:37. #1.16#

title