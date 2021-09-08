Bakanlıktan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne "Atatürk" tepkisi
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Bakanlıktan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne "Atatürk" tepkisi

Bakanlıktan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 'Atatürk' tepkisi
Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Politika

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Eğitim Bakanlığının okullarda okutulan bir ders kitabında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili sayfanın yırtılması talimatına Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama gecikmedi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "GKRY'nin bu çağ dışı, düşmanca ve kabul edilmez tutumunu şiddetle kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Eğitim Bakanlığının orta eğitim öğretmenlerinden "Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitabı öğrencilere dağıtmadan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölümün yer aldığı 36'ncı sayfasını "yırtmaları" yönünde talimat içeren genelge göndermesi büyük tepki çekmişti.

BAKANLIKTAN KINAMA GECİKMEDİ

Dışişleri Bakanlığı, GKYR Eğitim Bakanlığının bu talimatını şiddetle kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde okullarda okutulan bir ders kitabından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönünde verilen talimatın, Rum yönetiminin Türkiye'ye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) karşı "çarpık zihniyetinin ulaştığı radikal düzeyi" ortaya koyduğu kaydedildi.

Bakanlıktan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 'Atatürk' tepkisi

"GKYR'NİN BU ÇAĞ DIŞI TUTUMUNU KINIYORUZ"

Açıklamada, "GKRY'nin bu çağ dışı, düşmanca ve kabul edilmez tutumunu şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi. Ayrıca Kıbrıs meselesini yıllardır çözümsüzlüğe mahkum eden GKRY'nin bu son eyleminin "Ada'da Kıbrıs Türkleriyle sadece iktidarı ve refahı paylaşmaya değil, birlikte yaşamaya dahi tahammüllerinin olmadığını" gösterdiği belirtildi.

Bakanlıktan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 'Atatürk' tepkisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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