Dışişleri Bakanlığı'ndan, GKRY'deki cami saldırısına kınama
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Dışişleri Bakanlığı'ndan, GKRY'deki cami saldırısına kınama

Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ - Haberler | Politika
Dışişleri Bakanlığı'ndan, GKRY'deki cami saldırısına kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde camiye yapılan saldırıyı kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde camiye yapılan saldırıyı kınadı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "GKRY'nin Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde bulunan bir camiye yönelik olarak dün yapılan saldırıyı kınıyoruz. Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabaların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirilen bu tür provokatif eylemlerin iki halk arasında güvenin tesis edilmesine yardımcı olmayacağı açıktır. KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın olayın sorumlularının bir an önce tespit edilerek yargıya sevk edilmesi yönündeki çağrısına katılıyor; bu tür kabul edilmez olayların tekrar etmemesini teminen konunun gereken ciddiyet ve hassasiyetle takip edilmesini bekliyoruz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ

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