Dışişleri Bakanlığı'ndan Gine'deki darbe girişimine kınama

Dışişleri Bakanlığı, Gine Cumhuriyeti'nde meydana gelen darbe girişimini ve Cumhurbaşkanı Alpha Condé'nin alıkonulmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Gine Cumhuriyeti'nde meydana gelen darbe girişimini ve Cumhurbaşkanı Alpha Condé'nin alıkonulmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gine Cumhuriyeti'nde 5 Eylül 2021 tarihinde meydana gelen darbe girişimini ve Cumhurbaşkanı Alpha Condé'nin alıkonulmasını kınıyor ve derin endişeyle karşılıyoruz. Türkiye, seçimle işbaşına gelen Hükümetlerin yasadışı yollarla değiştirilmesine yönelik teşebbüslerin karşısındadır. Dost ve kardeş Gine Cumhuriyeti'nde anayasal düzenin süratle yeniden tesis edilmesi, Cumhurbaşkanı Alpha Condé'nin derhal serbest bırakılması yönündeki güçlü beklentimizi vurguluyoruz. Türkiye, içinden geçtiği bu zor ve hassas dönemde dost ve kardeş Gine Cumhuriyeti'nin yanında olacaktır" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı