Dışişleri Bakanlığı'ndan Gine'deki darbe girişimine kınama
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Gine'deki darbe girişimine kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gine'deki darbe girişimine kınama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Gine Cumhuriyeti'nde meydana gelen darbe girişimini ve Cumhurbaşkanı Alpha Condé'nin alıkonulmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Gine Cumhuriyeti'nde meydana gelen darbe girişimini ve Cumhurbaşkanı Alpha Condé'nin alıkonulmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gine Cumhuriyeti'nde 5 Eylül 2021 tarihinde meydana gelen darbe girişimini ve Cumhurbaşkanı Alpha Condé'nin alıkonulmasını kınıyor ve derin endişeyle karşılıyoruz. Türkiye, seçimle işbaşına gelen Hükümetlerin yasadışı yollarla değiştirilmesine yönelik teşebbüslerin karşısındadır. Dost ve kardeş Gine Cumhuriyeti'nde anayasal düzenin süratle yeniden tesis edilmesi, Cumhurbaşkanı Alpha Condé'nin derhal serbest bırakılması yönündeki güçlü beklentimizi vurguluyoruz. Türkiye, içinden geçtiği bu zor ve hassas dönemde dost ve kardeş Gine Cumhuriyeti'nin yanında olacaktır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye, Gine'de yaşanan askeri darbeyi kınadı
Türkiye, Gine'de yaşanan askeri darbeyi kınadı
Dışişleri Bakanlığı: 'Gine'de meydana gelen darbe girişimini ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin alıkonulmasını kınıyor ve derin endişeyle karşılıyoruz.'
Dışişleri Bakanlığı: "Gine'de meydana gelen darbe girişimini ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin alıkonulmasını kınıyor ve derin endişeyle karşılıyoruz."
Gine'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi alıkoyduğu belirtilen askerler devlet televizyonu RTG'de darbe açıklaması yaptı.
Gine'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi alıkoyduğu belirtilen askerler devlet televizyonu RTG'de darbe açıklaması yaptı.
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Gine'deki darbe girişimine kınama - Haberler
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