Dışişleri Bakanlığı'ndan Gine Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında açıklama
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Gine Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında açıklama

08.11.2020 11:46 | Son Güncelleme: 08.11.2020 11:50
Dışişleri Bakanlığı'ndan Gine Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı Gine'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında bir mesaj yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı Gine'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında bir mesaj yayımladı. Yayınlanan mesajda, Gine Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Alpha Condé tebrik edildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Gine'de gerçekleştirilen seçimler hakkında yapılan açıklamada, "Gine'de 18 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin resmi sonuçları 7 Kasım'da Gine Anayasa Mahkemesi tarafından açıklanmıştır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Sayın Alpha Condé'yi tebrik ediyor, seçim sonuçlarının dost ve kardeş Gine halkına hayırlı olmasını diliyoruz. Önümüzdeki dönemde siyasi sürecin toplumsal uzlaşı temelinde ve Gine halkının beklentilerini karşılayacak kapsayıcı bir anlayışla yürütüleceğine inanıyoruz" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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