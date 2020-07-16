Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a tepki
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a tepki

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik mütecaviz eylemlerini örtmek için şimdi de Türkiye'ye yönelik riyakar bir karalama gayretine kalkıştığı görülmektedir" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a tepki
16.07.2020 08:56 | Son Güncelleme: 16.07.2020 08:59

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik mütecaviz eylemlerini örtmek için şimdi de Türkiye'ye yönelik riyakar bir karalama gayretine kalkıştığı görülmektedir" açıklaması yapıldı.

Bakanlık, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik mütecaviz eylemlerini örtmek için şimdi de Türkiye'ye yönelik riyakar bir karalama gayretine kalkıştığının görüldüğüne dikkat çekilerek, şöyle denildi: "Azerbaycan topraklarında yıllardır gayri meşru bir işgal sürdüren Ermenistan'ın bu iki yüzlü tavrı, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisinin önündeki asıl engelin kim olduğunu da açık ve net olarak gözler önüne sermektedir. Bağlamından kopuk bu tarz ithamlar ve iftiralarla dış siyaset yapmak ne bölgeye ne Ermenistan'a yarar getirir. Bu yaklaşım, kimliğini tek taraflı bir tarih anlayışından sadece husumet çıkararak oluşturan ve uluslararası hukuka aykırı saldırganlığını meşru göstermeye çalışan bir zihniyetin tezahürüdür. Saldırgan milliyetçiliği körükleyen bu sakat tutum üzücüdür, ancak şaşırtıcı değildir. Ermenistan makamlarının akıllarını başlarına almaları ve Güney Kafkasya'da sorunların değil, çözümlerin parçası olmayı bir an önce öğrenmeleri lazımdır."


Kaynak: DHA

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