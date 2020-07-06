Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e taziye mesajı DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti'nin orta ve güney bölgelerinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti'nin orta ve güney bölgelerinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC) orta ve güney bölgelerinde meydana gelen sel felaketinin çok sayıda can kaybına yol açtığını, yaralananlar ve kayıplar olduğunu üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, ÇHC halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA