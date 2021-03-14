Dışişleri Bakanlığı'ndan Çek Cumhuriyeti açıklaması
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Çek Cumhuriyeti açıklaması

14.03.2021 10:04 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:11
Dışişleri Bakanlığı'ndan Çek Cumhuriyeti açıklaması

Dışişleri Bakanlığınca, Çek Cumhuriyeti'nin Kudüs'te diplomatik ofis açması hakkında yapılan açıklamada, "Söz konusu adım Filistin-İsrail ihtilafının temel parametrelerinden olan Kudüs'ün statüsünü aşındırmaya yönelik girişimlere hizmet edecek bir nitelik taşımaktadır" denildi.

Dışişleri Bakanlığınca, Çek Cumhuriyeti'nin Kudüs'te diplomatik ofis açması hakkında yapılan açıklamada, "Söz konusu adım Filistin-İsrail ihtilafının temel parametrelerinden olan Kudüs'ün statüsünü aşındırmaya yönelik girişimlere hizmet edecek bir nitelik taşımaktadır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Çek Cumhuriyeti'nin Kudüs'te diplomatik ofis açma kararı hakkında bir açıklama yayımladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Çek Cumhuriyeti'nin, uluslararası statüsü BM kararlarıyla teminat altına alınmış bulunan Kudüs'te diplomatik ofis açmasını endişeyle karşılıyoruz. Söz konusu adım Filistin-İsrail ihtilafının temel parametrelerinden olan Kudüs'ün statüsünü aşındırmaya yönelik girişimlere hizmet edecek bir nitelik taşımaktadır. Uluslararası toplumun tüm üyelerini, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsü ile Filistin-İsrail sorununun adil, kapsamlı ve kalıcı çözümüne yönelik uluslararası parametrelere saygı göstermeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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