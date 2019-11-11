Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya açıklaması

11.11.2019 15:47 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:52

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasıyla sonuçlanan gelişmelerin endişeyle takip edildiği belirtildi.



Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye, yönetimlerin demokratik süreçlerle işbaşına gelmesi ilkesine önem atfetmektedir. Bu bağlamda, Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Ülkede gerginliğin azaltılmasını, normal yaşama dönülmesini ve demokrasinin Bolivya halkının tercihleri doğrultusunda işletilerek, yenilenecek seçimler suretiyle barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesini temenni ediyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA