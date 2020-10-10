Dışişleri Bakanlığı'ndan BMGK'ya 'Kapalı Maraş' tepkisi
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Dışişleri Bakanlığı'ndan BMGK'ya 'Kapalı Maraş' tepkisi

10.10.2020 07:17 | Son Güncelleme: 10.10.2020 07:21
Dışişleri Bakanlığı'ndan BMGK'ya 'Kapalı Maraş' tepkisi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kapalı Maraş'la ilgili yaptığı açıklamaya, "Statükonun devamını savunmak, ne Kıbrıs Adası'nın ortak sahibi iki halka fayda sağlayacak, ne de Kıbrıs meselesinin çözümüne yardımcı olacaktır" sözleriyle tepki gösterdi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kapalı Maraş'la ilgili yaptığı açıklamaya, "Statükonun devamını savunmak, ne Kıbrıs Adası'nın ortak sahibi iki halka fayda sağlayacak, ne de Kıbrıs meselesinin çözümüne yardımcı olacaktır" sözleriyle tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 9 Ekim 2020 tarihli oturumunda Kapalı Maraş bölgesindeki son gelişmeleri ele almış ve bu çerçevede Konsey tarafından bir Başkanlık açıklaması yayınlanmıştır. Türkiye, konuyla ilgili olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığınca yapılan açıklamayı tümüyle desteklemektedir" ifadelerine yer verildi.

'KAPALI MARAŞ, HERHANGİ BİR MAĞDURİYETE YOL AÇMAMAKTADIR'

Açıklamada, Kıbrıs Türk makamlarının KKTC toprağı olan Kapalı Maraş bölgesine dair açıkladıkları kararın, kullanıma açılan bölgede herhangi bir mağduriyete yol açmadığı belirtilerek, "Bölgenin statüsünde bir değişiklik yapılmamaktadır. Dolayısıyla, bu kararın BMGK kararlarına aykırı olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Uluslararası toplum Kıbrıs Rum yönetiminin yanıltıcı propagandasını değil, Ada'daki gerçekleri dikkate almalı ve gelişmeleri ön yargısız şekilde değerlendirmelidir. Statükonun devamını savunmak ne Kıbrıs Adasının ortak sahibi iki halka fayda sağlayacak ne de Kıbrıs meselesinin çözümüne yardımcı olacaktır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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