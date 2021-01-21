Dışişleri Bakanlığı'ndan 'BM' açıklaması
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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'BM' açıklaması

21.01.2021 23:48 | Son Güncelleme: 21.01.2021 23:54
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'BM' açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi'nin (OCHA) İstanbul'a taşınması anlaşmasına ilişkin, "Söz konusu gelişme, İstanbul'un bir BM merkezi haline getirilmesi hedefi çerçevesinde girişimci ve insani dış politikamızda atılmış somut bir adımdır" açıklaması yapıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi'nin (OCHA) İstanbul'a taşınması anlaşmasına ilişkin, "Söz konusu gelişme, İstanbul'un bir BM merkezi haline getirilmesi hedefi çerçevesinde girişimci ve insani dış politikamızda atılmış somut bir adımdır" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi'nin Cenevre'de küresel operasyonlardan sorumlu mevcudiyetinin İstanbul'a taşınmasını öngören ev sahibi ülke anlaşması bugün New York'ta imzalanmıştır. Söz konusu gelişme, İstanbul'un bir BM merkezi haline getirilmesi hedefi çerçevesinde girişimci ve insani dış politikamızda atılmış somut bir adımdır. Suriye krizinin insani boyutunda ve genel olarak  çok taraflı dış politikamızın icrasında temel uluslararası ortaklarımızdan birisi olan OCHA'nın bu yöndeki kararı uluslararası toplumun ülkemize duyduğu güvenin tezahürü ve küresel insani konulardaki öncü konumumuzun teyididir" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Varan

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