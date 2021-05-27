Dışişleri Bakanlığı'ndan, Berlin'de FETÖ'nün dahil edildiği projeye tepki
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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Berlin'de FETÖ'nün dahil edildiği projeye tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Berlin'de FETÖ'nün dahil edildiği projeye tepki
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Berlin'de temeli atılan ve FETÖ terör örgütünün de dahil edildiği 'House of One' projesiyle ilgili, "Almanya'daki Müslümanları hiçbir şekilde temsile haiz olmayan FETÖ terör örgütü dahil oldukça bu ibadet evinin Almanya'daki Türk ve Müslümanlar için bir değeri ve...

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Berlin'de temeli atılan ve FETÖ terör örgütünün de dahil edildiği 'House of One' projesiyle ilgili, "Almanya'daki Müslümanları hiçbir şekilde temsile haiz olmayan FETÖ terör örgütü dahil oldukça bu ibadet evinin Almanya'daki Türk ve Müslümanlar için bir değeri ve anlamı olmayacaktır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Berlin'de FETÖ terör örgütünün de dahil edildiği 'House of One' projesi hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'nin ve Almanya'daki Türk ve Müslüman toplumunun bütün itirazlarına rağmen FETÖ terör örgütünün dahil edildiği projenin, üç dini bir araya getirmeye değil, ancak ayrıştırmaya ve bir terör örgütünün meşrulaştırılmasına ve desteklenmesine hizmet edeceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "İslam dinini kendi karanlık gündemi doğrultusunda tahrip ve istismar eden ve sayıca da Almanya'daki Müslümanları hiçbir şekilde temsile haiz olmayan FETÖ terör örgütü dahil oldukça bu ibadet evinin Almanya'daki Türk ve Müslümanlar için bir değeri ve anlamı olmayacaktır. Temennimiz, yapılan bu vahim yanlıştan fazla zaman geçirilmeden dönülmesi ve projede Alman kamuoyunda da şaibeli ve şüpheli faaliyetleri dolayısıyla gerçek yüzü giderek daha iyi anlaşılmakta olan söz konusu örgütün yerine Müslümanların hakiki temsilcilerine yer verilmesinin sağlanmasıdır. Esasen Almanya'daki Türk ve Müslüman toplumunun temel beklentisi de bu yöndedir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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