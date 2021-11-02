Dışişleri Bakanlığından Kabil'de bulunan hastaneye yapılan terör saldırısına kınama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakanlığından Kabil'de bulunan hastaneye yapılan terör saldırısına kınama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanlığından Kabil'de bulunan hastaneye yapılan terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Kabil'de bulunan Serdar Davud Han Askeri Hastanesi'nde gerçekleştirilen insanlık dışı terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Kabil'de bulunan Serdar Davud Han Askeri Hastanesi'nde gerçekleştirilen insanlık dışı terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Afganistan'ın Başkenti Kabil'de Bulunan Serdar Davud Han Askeri Hastanesinde gerçekleştirilen terör saldırıları hakkında yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Serdar Davud Han Askeri Hastanesi girişinde gerçekleştirilen iki bombalı saldırıda ve ardından çıkan silahlı çatışmada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu terör eyleminin insanlık dışı olduğu kaydedilerek, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

(Mevlüt İşli/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kabil'de hastaneye bombalı saldırı

Kabil'de hastaneye bombalı saldırı

 Son dakika haberi | Kabil'de hastaneye bombalı saldırı

Son dakika haberi | Kabil'de hastaneye bombalı saldırı

 Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Biden'la) Afganistan, Suriye, Libya ve D. Akdeniz konularındaki iş birliğinin yanı sıra ekonomik ilişkilerimizi de daha...

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden'la) Afganistan, Suriye, Libya ve D. Akdeniz konularındaki iş birliğinin yanı sıra ekonomik ilişkilerimizi de daha...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet

Çok Okunan Haberler

title