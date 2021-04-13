Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Afganistan Barış Süreci İstanbul Konferansı' açıklaması
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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Afganistan Barış Süreci İstanbul Konferansı' açıklaması

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Afganistan Barış Süreci İstanbul Konferansı' açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Afganistan Barış Süreci İstanbul Konferansı'nın temel amacının, adil ve kalıcı bir siyasi çözüm bulunmasına yönelik olarak Doha'da devam eden Afganlararası müzakerelere hız kazandırmak ve tamamlayıcı bir işlev görmek olduğu açıklandı.

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DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Afganistan Barış Süreci İstanbul Konferansı'nın temel amacının, adil ve kalıcı bir siyasi çözüm bulunmasına yönelik olarak Doha'da devam eden Afganlararası müzakerelere hız kazandırmak ve tamamlayıcı bir işlev görmek olduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye, Katar ve Birleşmiş Milletler'in eş düzenleyiciliğinde, 24 Nisan-4 Mayıs 2021 tarihleri arasında Afganistan İslam Cumhuriyeti ve Taliban temsilcileri arasında yüksek düzeyli ve kapsayıcı konferans düzenleneceği bildirildi. Konferansın İstanbul'da gerçekleşeceği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Eşdüzenleyiciler, egemen, bağımsız ve birleşik bir Afganistan'a destek olunması gerektiği görüşünü paylaşmaktadırlar. Afganistan Barış Süreci İstanbul Konferansı'nın temel amacı, adil ve kalıcı bir siyasi çözüm bulunmasına yönelik olarak Doha'da devam eden Afganlararası müzakerelere hız kazandırmak ve tamamlayıcı bir işlev görmektir. Konferansa katılım hususu ve toplantıların gündemi Afgan taraflarla kapsamlı istişarelere konu olmuştur. Konferans, Afganistan'ın geleceğine ilişkin ortak bir görüşü yansıtacak kurucu ilkelerin belirlenmesi, siyasi çözüm için yol haritası oluşturulması ve çatışmalara son verilmesi hususlarında müzakereci taraflara yardım sağlamak amaçlarına odaklanacaktır. Konferansın, tüm tarafların kapsamlı barış, istikrar ve refaha ulaşma yolunda Afganistan halkına verilen desteği yeniden vurgulamaları bağlamında önemli bir fırsat teşkil etmesi, eşdüzenleyicilerin beklentisini oluşturmaktadır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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