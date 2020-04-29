Dışişleri Bakanlığı'ndan, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu'na tepki
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Dışişleri Bakanlığı'ndan, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu'na tepki

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu 2020 Yılı Raporu'nda Türkiye hakkındaki bölüme tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu'na tepki
29.04.2020 21:58 | Son Güncelleme: 29.04.2020 21:58

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu 2020 Yılı Raporu'nda Türkiye hakkındaki bölüme tepki gösterdi. Aksoy, "Geçmişte de İslam'a karşı ön yargıyla suçlanmış olan söz konusu Komisyon'un bu raporu, objektif kriterlerden ziyade, kendi temelsiz gündem ve önceliklerine göre Türkiye düşmanı odakların etkisiyle kaleme aldığı açıktır" dedi.

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu 2020 Yılı Raporu'nda, Türkiye hakkında yer alan bölüme ilişkin yazılı açıklama yaptı. Raporda Türkiye'ye ilişkin bölümlerin yanlı ve objektiflikten uzak bir dille kaleme alınmasının alışılmış bir durum olduğunu aktaran Aksoy, "Ancak, Komisyon'un bu yılki raporunda ülkemizi ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 'Dini özgürlükleri ağır şekilde ihlal eden veya ihlal edilmesine göz yuman' ülkeler için belirlediği 'Özel Gözlem Listesi' için önermesi raporun arkasında yatan kasıtlı zihniyetin ve hangi odakların etkisiyle yazıldığının açık bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

'HAİN DARBE GİRİŞİMİNİ GÖRMEZDEN GELMEKTEDİR'"Rapor geçmiş yıllarda olduğu gibi asılsız, kaynağı belirsiz, müphem iddialar içermekte; zorlama iddialarla münferit olayları dini özgürlüklerin ihlali gibi göstermeye çalışmaktadır" diyen Sözcü Aksoy, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi: "Bu yanlı ve temelsiz yaklaşım, raporun inanılırlığına gölge düşürmektedir. Ülkemizin dini azınlıklar için dahil, dini özgürlüklerin korunmasına verdiği önem hükümet yetkililerimizce en üst düzeyde dile getirilmekte, makamlarımız vatandaşlarımızın dini özgürlüklerine zarar verilmesine müsaade etmeyeceklerini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Türkiye Ermenileri Patriği'ne 24 Nisan 2020 tarihli mektubunda verdiği mesajlar bunun en güzel kanıtıdır. FETÖ'nün elebaşının raporda 'ABD'de yaşayan bir din adamı' olarak nitelendirilmesi ise, Türkiye'de demokrasiye yapılan hain darbe girişimini ve 251 masum vatandaşımızın şehit edilmesini bilerek görmezden gelmek demektir. ABD makamlarını, FETÖ konusunda ilettiğimiz delilleri ciddiyetle incelemeye ve bu örgütün ABD'deki gerçek yüzünün ortaya çıkartılması için etkin bir iş birliği yapmaya davet ediyoruz."'İŞGAL BÖLGESİ' TEPKİSİAksoy, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekat alanı dahil, Suriye'nin kuzeyinde terörün her türlüsüyle mücadele ettiğini belirterek, "Ülkemizin Suriye sınırından kaynaklanan meşru güvenlik kaygıları ve Barış Pınarı Harekatı'nın meşruiyeti, esasen 17 Ekim 2019 tarihinde yapılan Türkiye-ABD Ortak Açıklaması'yla da bizatihi ABD tarafından tanınmıştır. Hal böyleyken, Barış Pınarı Harekatı alanının 'işgal bölgesi' olarak nitelenmesi çelişkili ve tutarsız bir yaklaşımdır. Bu raporu hazırlayanlar öncelikle terör örgütü PKK/YPG'nin, etnik temizlik dahil, insanlığa karşı işlediği suçları ifşa etmelidir. Bu terör örgütü daha dün, Afrin'de aralarında çocukların da bulunduğu 60'tan fazla sivili katletmiştir" dedi.'TÜRKİYE DÜŞMANI ODAKLARCA KALEME ALINMIŞ'

Raporun amacının dini özgürlükler ve hakların korunması olmadığını aktaran Aksoy açılamasında, "Komisyonun, dünya genelinde dini özgürlükleri tehdit eden trendlere yer vermesi beklenen bu raporunda İslam karşıtlığı, din temelli ayrımcılık ve yabancı düşmanlığının Batı'da ve ABD'de yükselen artışı hakkında tek bir kelime bile etmemesi ise raporun amacının dini özgürlükler ve hakların korunması olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Geçmişte de İslam'a karşı ön yargıyla suçlanmış olan söz konusu Komisyon'un bu raporu, objektif kriterlerden ziyade, kendi temelsiz gündem ve önceliklerine göre Türkiye düşmanı odakların etkisiyle kaleme aldığı açıktır. Bu raporu hazırlayanlara aynaya bakmalarını ve öz eleştiri yapmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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