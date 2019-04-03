Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'li Sözcünün Açıklamasına, Tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Türkiye'de 31 Mart'ta yapılan seçimlerle ilgili açıklamasına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin açıklamalarıyla ilgili, "Hiçbir ülkenin, hukuk ve demokrasiden uzak şekilde başka bir ülkenin seçim sonuçlarına müdahale etme ve kendisini sonuçların meşruiyet kaynağı olarak görme yetkisi yoktur. Antidemokratik yaklaşım ve alışkanlıklar hiçbir şekilde Türkiye'nin demokratik olgunluğunu gölgeleyemez" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. 31 Mart yerel seçimleri de demokratik ve şeffaf bir ortamda barış ve huzur içinde gerçekleşmiştir. Seçmen iradesinin tam olarak sandık sonuçlarına yansıması esastır ve bu çerçevede gösterilen hukuki ve demokratik mücadeleye herkes saygı göstermelidir.

Seçimlerin meşruiyet kaynağı halkın iradesidir. Bu iradenin sandıkta ne şekilde tecelli ettiğini tespit edecek, itiraz süreçlerini değerlendirecek ve sonuçlandıracak olan da Yüksek Seçim Kurulu'dur.

Hiçbir ülkenin, hukuk ve demokrasiden uzak şekilde başka bir ülkenin seçim sonuçlarına müdahale etme ve kendisini sonuçların meşruiyet kaynağı olarak görme yetkisi yoktur. Antidemokratik yaklaşım ve alışkanlıklar hiçbir şekilde Türkiye'nin demokratik olgunluğunu gölgeleyemez.

Türk halkı 31 Mart yerel seçimlerinde yüksek katılım oranı ile demokrasiye olan bağlılığını ortaya koymuştur. Öte yandan, Türk halkının istikrar ve güvenden yana tercihi de sandıktan çıkan sonuçlarla tescillenmiştir." - Ankara

Kaynak: DHA